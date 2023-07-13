КГБ Белоруссии исключил Сапегу и Протасевича из списка террористов
Помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко Романа Протасевича и Софью Сапегу исключили из списка террористов, сообщает пресс-служба КГБ республики.
Гражданина Белоруссии Протасевича и его девушку, россиянку Сапегу, задержали в мае 2021 года после экстренного приземления в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair.
Весной текущего года суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии по нескольким статьям, в том числе об оскорблении президента. Сапега получила шесть лет колонии за разжигание социальной вражды. Позже Лукашенко их помиловал.
Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что самолет Ryanair был вынужден приземлиться в аэропорту Минска в мае 2021 года на основе ложного сообщения об угрозе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru