Лукашенко заявил, что не похож на Януковича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что между ним и экс-президентом Украины Виктором Януковичем большая разница. Об этом Лукашенко рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву во время интервью для YouTube-канала Соловьёв Live.
Лукашенко заявил, что мотив его действий во время оппозиционных восстаний в 2020 году отличается от мотива, который был у Януковича, который покинул страну в 2014 году во время протестов на Украине.
«Янукович и я — большая разница. У него денег было много, понимаете, деньги довлеют всегда, жмут в кармане и надо спасти», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что покинул резиденцию, так как ожидал, что на нее будет совершено нападение со стороны оппозиции.
«Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, и дети мои тоже. Я сел в вертолёт и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее белорусский лидер заявил, что западные страны потратили более $6 млрд на то, чтобы «разрушить» Белоруссию в 2020 году.
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