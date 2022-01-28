Александр Лукашенко оценил долю оппозиции в Белоруссии

В Белоруссии доля оппозиции составляет 10%, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что понимает, что в Белоруссии есть определенное число граждан, которые хотели бы другой формы государственного правления. По его мнению, это нормально.

«Государственная власть - это не шоколад-президент, чтобы всем нравиться», - добавил он.