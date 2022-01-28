Александр Лукашенко оценил долю оппозиции в Белоруссии
В Белоруссии доля оппозиции составляет 10%, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что понимает, что в Белоруссии есть определенное число граждан, которые хотели бы другой формы государственного правления. По его мнению, это нормально.
«Государственная власть - это не шоколад-президент, чтобы всем нравиться», - добавил он.
Белорусский лидер дал обещание о том, что будет учитывать мнение «немалого меньшинства» и «адекватно реагировать» на оппозиционных представителей, если они не захотят устроить «разгул анархии по стране».
Ранее Александр Лукашенко призвал оппозиционеров покаяться и вернуться в Белоруссию, так как дальше, по его словам, «будет хуже».
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