Лукашенко заявил, что не хочет «войнушки»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, никто из военачальников республики не желают войны.

«Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

При этом белорусский лидер отметил, что это не означает, что нужно бездействовать. Он привел в пример начало Великой отечественной войны. По мнению Лукашенко, подобных ошибок нельзя допускать впредь, нужно «держать ухо востро».

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«И для того, чтобы нас понимали, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать», - добавил Лукашенко.

Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия вторгнется на Украину 20 февраля. По его словам, «нападение» произойдет именно в этот день, потому что к этому моменту закончатся Олимпийские игры в Пекине и совместные военные учения Москвы и Минска. Подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «нелогичные» украинские заявления о «нападении» России «пустозвонством» и «бредом».


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Война На УкраинеАлександр Лукашенко
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