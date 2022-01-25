Лукашенко заявил, что не хочет «войнушки»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, никто из военачальников республики не желают войны.
«Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
При этом белорусский лидер отметил, что это не означает, что нужно бездействовать. Он привел в пример начало Великой отечественной войны. По мнению Лукашенко, подобных ошибок нельзя допускать впредь, нужно «держать ухо востро».
«И для того, чтобы нас понимали, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать», - добавил Лукашенко.
Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия вторгнется на Украину 20 февраля. По его словам, «нападение» произойдет именно в этот день, потому что к этому моменту закончатся Олимпийские игры в Пекине и совместные военные учения Москвы и Минска. Подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «нелогичные» украинские заявления о «нападении» России «пустозвонством» и «бредом».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Путин поздравил студентов с Татьяниным днем
- Доктор Мясников выступил против массового тестирования на COVID-19
- Конституцию Крыма решили изменить
- ФК «Сочи» объявил о переходе игрока «Спартака» Мелкадзе
- Песков прокомментировал предложение Кадырова забрать Украину
- Путин проведет встречу с руководителями ведущих компаний Италии
- Все школы Тюмени эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
- «Ставить к стенке». Депутат предложил наказывать защитников бродячих собак
- В Кремле рассказали о темах переговоров Путина с президентом Кубы
- В аэропортах Узбекистана авиаколлапс из-за «блэкаута»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru