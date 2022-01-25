Лукашенко заявил, что не хочет «войнушки»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, никто из военачальников республики не желают войны.

«Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

При этом белорусский лидер отметил, что это не означает, что нужно бездействовать. Он привел в пример начало Великой отечественной войны. По мнению Лукашенко, подобных ошибок нельзя допускать впредь, нужно «держать ухо востро».