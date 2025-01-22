Лукашенко высказался о поведении Трампа на инаугурации

Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился впечатлениями от инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает БЕЛТА.

На инаугурации Трампа подали вино с «русским» названием

Он заявил, что не ощутил восторга от выступления экс-президента Джо Байдена, указав при этом, что он выглядел более прилично, чем новый американский лидер.

Лукашенко раскритиковал обидные высказывания Трампа в адрес Байдена, отметиы, что тот сидел с опущенными руками и выглядел растерянным.

Трамп на инаугурации не стал класть руку на Библию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ИнаугурацияСШАДональд ТрампБелоруссияАлександр Лукашенко

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