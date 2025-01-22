Лукашенко высказался о поведении Трампа на инаугурации

Он заявил, что не ощутил восторга от выступления экс-президента Джо Байдена, указав при этом, что он выглядел более прилично, чем новый американский лидер.

Лукашенко раскритиковал обидные высказывания Трампа в адрес Байдена, отметиы, что тот сидел с опущенными руками и выглядел растерянным.

Трамп на инаугурации не стал класть руку на Библию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

