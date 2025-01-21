На инаугурации Трампа подали вино с «русским» названием
Вино с «русским» названием подали гостям на инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом написала журналистка CNN Элейна Трин в социальной сети Х.
Автор привела меню инаугурационного обеда. Присутствующим предложили напиток Korbel Russian River Valley Natural — игристое из долины Русской реки. Водоем протекает в Северной Калифорнии, отмечает РЕН ТВ.
Вино было подано к десерту — яблочному террину с мороженым и соленой карамелью.
Инаугурация Дональда Трампа состоялась накануне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». На церемонии присутствовали в том числе известные бизнесмены и политики: Илон Маск, Джефф Безос, Руперт Мердок, Барак Обама, Джордж Буш-младший и другие.
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