Трамп на инаугурации не стал класть руку на Библию

Американский лидер Дональд Трамп на инаугурации не стал класть левую руку на Библию согласно традиции, которой следуют большинство президентов США, сообщает РИА Новости.

Трамп заявил, что встретится с Путиным

Это не влияет на его право вступления в должность. В соответствии с конституцией, главе государства для официального вступления в должность требуется только произнести клятву. На своей первой инаугурации в 2017 году Трамп положил левую руку на Библию.

Трамп вступил в должность и официально стал 47-м президентом США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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