Лукашенко ввёл в Белоруссии запрет на повышение цен
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести в стране запрет на повышение цен, передаёт БелТА.
Он подчеркнул, что всякий рост цен запрещается именно «с сегодняшнего дня, а не с завтрашнего», чтобы никто не смог за сутки переписать ценники.
«С 6 числа запрещается всякий рост цен! И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведёт задним числом что-то, какие-то расчёты, перерасчёты», - заключил белорусский лидер.
Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что было принято решение о выделении Белоруссии кредита на $1,5 млрд для реализации проектов по импортозамещению, сообщает RT.
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