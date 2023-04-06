Лукашенко заявил о необходимости общего с Россией медиахолдинга

Он отметил, что необходимо создать медиахолдинг, «не приклеивая его к другим организациям». По словам Лукашенко, создание такого медиахолдинга «будет стоить недешево».

Ранее, 5 апреля, Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве рассказал о реализации программ Союзного государства. Белорусский лидер уточнил, что 28 программ реализованы на 80%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

