Лукашенко заявил о необходимости общего с Россией медиахолдинга

Белоруссии и России нужно иметь серьезный медиахолдинг, однако на это нужны определенные средства. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Он отметил, что необходимо создать медиахолдинг, «не приклеивая его к другим организациям». По словам Лукашенко, создание такого медиахолдинга «будет стоить недешево».

Ранее, 5 апреля, Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве рассказал о реализации программ Союзного государства. Белорусский лидер уточнил, что 28 программ реализованы на 80%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры