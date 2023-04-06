Лукашенко заявил о необходимости общего с Россией медиахолдинга
Белоруссии и России нужно иметь серьезный медиахолдинг, однако на это нужны определенные средства. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что необходимо создать медиахолдинг, «не приклеивая его к другим организациям». По словам Лукашенко, создание такого медиахолдинга «будет стоить недешево».
Ранее, 5 апреля, Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве рассказал о реализации программ Союзного государства. Белорусский лидер уточнил, что 28 программ реализованы на 80%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru