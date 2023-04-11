Жена президента Зимбабве назвала Лукашенко матерью Белоруссии

«Я видела, какую заботу он проявляет о своей стране, о своем народе. Мы видели, как заботятся о детках в больнице. Именно поэтому я ему сказала: "Господин президент, позвольте вам сказать, что вы не только отец - вы и мать для своей страны"», - заявила первая леди Зимбабве.

Сообщается, что Мнангагва прибыла в европейскую страну ради получения опыта в сфере здравоохранения и оказания медицинской помощи гражданам. Она также выразила надежду на укрепление отношений между двумя странами.

Ранее белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН назвал цели заявлений Лукашенко о гарантиях безопасности от России, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

