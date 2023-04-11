Жена президента Зимбабве назвала Лукашенко матерью Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и отец, и мать для своей Родины, считает жена президента Зимбабве Оксилия Мнангагва. Ее слова передает РИА Новости.
«Я видела, какую заботу он проявляет о своей стране, о своем народе. Мы видели, как заботятся о детках в больнице. Именно поэтому я ему сказала: "Господин президент, позвольте вам сказать, что вы не только отец - вы и мать для своей страны"», - заявила первая леди Зимбабве.
Сообщается, что Мнангагва прибыла в европейскую страну ради получения опыта в сфере здравоохранения и оказания медицинской помощи гражданам. Она также выразила надежду на укрепление отношений между двумя странами.
Ранее белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН назвал цели заявлений Лукашенко о гарантиях безопасности от России, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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