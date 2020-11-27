Лукашенко: США хотят ограничить центральную власть в РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что США хотят ограничить центральную власть в России, передает РИА Новости.
По словам Лукашенко, США хотят увеличить объем полномочий местных властей за счет федерального центра и поддерживать внутренний конфликт в российском обществе.
По мнению представителя спецслужб в США, которые привел белорусский лидер, из-за событий в Белоруссии может произойти смена власти в России.
В Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Силовики заявляют о радикализации протестов.
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