Лукашенко: США хотят ограничить центральную власть в РФ

По мнению представителя спецслужб в США, которые привел белорусский лидер, из-за событий в Белоруссии может произойти смена власти в России.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Силовики заявляют о радикализации протестов.

