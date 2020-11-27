Лукашенко: Польша хотела обрушить экономику Белоруссии свергнуть власть в стране
Варшава просила НАТО учредить спецсилы для борьбы с белорусскими властями, передает РИА Новости слова президента республики Александра Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, польский премьер Матеуш Моравецкий призывал НАТО создать спецсилы из армий стран Балтии и Польши для борьбы с белорусской властью. При этом глава польского правительства утверждал, что западные территории Белоруссии принадлежат Польше.
Также, по словам Лукашенко, Польша в конце августа предлагала обрушить экономику Белоруссии и прекратить экспорт продовольствия в страну из Турции, Греции, Азербайджана и Армении.
В Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Силовики заявляют о радикализации протестов.
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