Лукашенко сообщил о конфликте Зеленского с военными

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в пятницу, что располагает данным о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и украинскими военными. Его слова приводит агентство Белта.

Как рассказал президент Белоруссии, в ВСУ уже поняли бессмысленность оказания сопротивления российской армии.

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«Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия изменила тактику», - сказал Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВоенныеВСУУкраинаАлександр Лукашенко
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