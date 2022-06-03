Лукашенко сообщил о конфликте Зеленского с военными

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в пятницу, что располагает данным о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и украинскими военными. Его слова приводит агентство Белта.

Как рассказал президент Белоруссии, в ВСУ уже поняли бессмысленность оказания сопротивления российской армии.