Лукашенко сообщил о конфликте Зеленского с военными
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в пятницу, что располагает данным о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и украинскими военными. Его слова приводит агентство Белта.
Как рассказал президент Белоруссии, в ВСУ уже поняли бессмысленность оказания сопротивления российской армии.
«Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия изменила тактику», - сказал Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.
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