Лукашенко считает, что украинцы начнут подталкивать свои власти к переговорам

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что народ Украины начнет подталкивать руководство страны к переговорам с Россией, заявил он телеканалу «Звезда» на полях саммита ОДКБ в Ереване.

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«Почему у тебя на территории идет война?" Эта ситуация будет толкать руководство Украины, если оно вменяемое, (к тому) чтобы сесть за стол переговоров», — сказал глава государства.

«Ребята, идите садитесь на переговоры», — призвал Лукашенко.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, успешное завершение специальной военной операции не вызывает сомнений.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаАлександр Лукашенко
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