Лукашенко считает, что украинцы начнут подталкивать свои власти к переговорам

«Почему у тебя на территории идет война?" Эта ситуация будет толкать руководство Украины, если оно вменяемое, (к тому) чтобы сесть за стол переговоров», — сказал глава государства.

«Ребята, идите садитесь на переговоры», — призвал Лукашенко.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, успешное завершение специальной военной операции не вызывает сомнений.

