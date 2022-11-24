«Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает», – сказал пресс-секретарь президента России на полях саммита ОДКБ в Ереване. «Они [лидеры стран – участниц ОДКБ] общались в разных форматах о том, что происходит в контексте специальной военной операции», – пояснил Песков.

Власти Соединенных Штатов все больше и больше недовольны действиями президента Украины Владимира Зеленского. В частности, член Палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор-Грин с десятком соавторов представила резолюцию, требующую проверки отчетности по многомиллиардной финансовой помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

