В Кремле спрогнозировали успешное завершение спецоперации
Успешное завершение специальной военной операции не вызывает сомнений, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает», – сказал пресс-секретарь президента России на полях саммита ОДКБ в Ереване. «Они [лидеры стран – участниц ОДКБ] общались в разных форматах о том, что происходит в контексте специальной военной операции», – пояснил Песков.
Власти Соединенных Штатов все больше и больше недовольны действиями президента Украины Владимира Зеленского. В частности, член Палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор-Грин с десятком соавторов представила резолюцию, требующую проверки отчетности по многомиллиардной финансовой помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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