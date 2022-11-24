В Кремле спрогнозировали успешное завершение спецоперации

Успешное завершение специальной военной операции не вызывает сомнений, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что смена власти на Украине не является целью спецоперации

«Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает», – сказал пресс-секретарь президента России на полях саммита ОДКБ в Ереване. «Они [лидеры стран – участниц ОДКБ] общались в разных форматах о том, что происходит в контексте специальной военной операции», – пояснил Песков.

Власти Соединенных Штатов все больше и больше недовольны действиями президента Украины Владимира Зеленского. В частности, член Палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор-Грин с десятком соавторов представила резолюцию, требующую проверки отчетности по многомиллиардной финансовой помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияДмитрий Песков
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