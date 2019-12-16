Лукашенко разменял российские деньги на китайские
Минский политолог в эфире НСН объяснил, на какие цели потратят китайский кредит.
Срочный кредит на 3,5 млрд юаней (около 500 млн долларов) выделил Белоруссии Банк развития Китая. Как сообщил Минфин Белоруссии, кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.
Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, куда пойдут китайские деньги.
«Китай и раньше охотно кредитовал Беларусь. Он давно закрепился на белорусском направлении. Его интерес – в выстраивании пространства "Один пояс, один путь", в котором Беларусь может быть одной из точек выхода на европейские рынки. У Китая прослеживается достаточно четкая стратегия продвижения. Для белорусского правительства китайское направление – одно из альтернативных в поиске свободных финансовых средств. Есть связанные кредиты, которые предусматривают использование китайской техники, рабочей силы, технологий - целая кредитная линия порядка 20 млрд долларов. Есть и несвязанные, как в данном случае. Это оперативный кредит на погашение текущих белорусских долгов. Это кредит пойдет на погашение кредитов, полученных в России», - пояснил он.
Ранее Минск обратился к Москве за кредитом для реструктуризации долга в 600 млн долларов. Но договориться не удалось. Поэтому Белоруссия отказалась от кредита в России.
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