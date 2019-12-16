Лукашенко разменял российские деньги на китайские

«Китай и раньше охотно кредитовал Беларусь. Он давно закрепился на белорусском направлении. Его интерес – в выстраивании пространства "Один пояс, один путь", в котором Беларусь может быть одной из точек выхода на европейские рынки. У Китая прослеживается достаточно четкая стратегия продвижения. Для белорусского правительства китайское направление – одно из альтернативных в поиске свободных финансовых средств. Есть связанные кредиты, которые предусматривают использование китайской техники, рабочей силы, технологий - целая кредитная линия порядка 20 млрд долларов. Есть и несвязанные, как в данном случае. Это оперативный кредит на погашение текущих белорусских долгов. Это кредит пойдет на погашение кредитов, полученных в России», - пояснил он.

Ранее Минск обратился к Москве за кредитом для реструктуризации долга в 600 млн долларов. Но договориться не удалось. Поэтому Белоруссия отказалась от кредита в России.

