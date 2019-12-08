МВФ выдаст Украине кредит в 5,5 млрд долларов

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по новой программе сотрудничества. Решение было принято в рамках телефонных переговоров президента страны Владимира Зеленского и директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, сообщает пресс-служба украинского лидера.

В рамках договоренностей Украина получит кредит в 5,5 миллиардов долларов на три года. При этом отмечaется, что соглaшение о новой прогрaмме сотрудничествa еще подлежит утверждению руководством и исполнительным советом, пишет Газета.ру.

Шансы у представителей других континентов могут появиться, однако только в случае, если европейцам не удастся договориться между собой, пишут RT.

В конце июля руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что сотрудничество с МВФ приведет президента Украины Владимира Зеленского к краху.

