Лукашенко рассказал, во сколько обойдётся создание белорусской вакцины от COVID-19

На создание вакцины от коронавируса в Белоруссии может понадобиться около 5 миллионов белорусских рублей (около 14,5 млн российских рублей). Об этом на встрече с коллективом Могилевской областной клинической больницы заявил Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

«Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении», - заявил президент Белоруссии.

Лукашенко оценил возможность Белоруссии выпускать свою вакцину от COVID-19

Между тем, ранее стало известно, что первая партия российской вакцины от COVID-19 появится в Белоруссии уже в декабре. Её производство в республике может быть запущено уже в начале 2021 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

Дипломат подчеркнул, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) провел значительную работу, чтобы достичь такого результата.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаБелоруссияАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры