Лукашенко рассказал, во сколько обойдётся создание белорусской вакцины от COVID-19
На создание вакцины от коронавируса в Белоруссии может понадобиться около 5 миллионов белорусских рублей (около 14,5 млн российских рублей). Об этом на встрече с коллективом Могилевской областной клинической больницы заявил Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.
«Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении», - заявил президент Белоруссии.
Между тем, ранее стало известно, что первая партия российской вакцины от COVID-19 появится в Белоруссии уже в декабре. Её производство в республике может быть запущено уже в начале 2021 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.
Дипломат подчеркнул, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) провел значительную работу, чтобы достичь такого результата.
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