Лукашенко рассказал, во сколько обойдётся создание белорусской вакцины от COVID-19

На создание вакцины от коронавируса в Белоруссии может понадобиться около 5 миллионов белорусских рублей (около 14,5 млн российских рублей). Об этом на встрече с коллективом Могилевской областной клинической больницы заявил Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

«Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении», - заявил президент Белоруссии.