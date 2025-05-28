Лукашенко потребовал обеспечить картошкой Россию и Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выращивания такого объема картофеля, который обеспечит данным клубнеплодом не только саму республику, но и Россию. Такую цель он обозначил в ходе встречи с председателем Брестского областного исполнительного комитета.
Как передает URA.ru, по словам Лукашенко, тема возможной нехватки картофеля актуализировалась после совещания 26 мая президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов, где прозвучала шутка на эту тему. Однако, как подчеркнул белорусский лидер, для республики речь идёт о важной экономической задаче.
Лукашенко подчеркнул, что помощь российским потребителям картофеля — это не благотворительность, а выгодная экономическая сделка. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Владимир Путин днём ранее рассказал, что в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко выяснил причину дефицита картошки в Белоруссии. Оказалось, что весь урожай уже отправлен в Россию.
До этого Лукашенко призвал всех сограждан и сельхозпредприятия сажать картошку. По его словам, весенние заморозки навредили более ранним посевам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru