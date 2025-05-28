Лукашенко потребовал обеспечить картошкой Россию и Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выращивания такого объема картофеля, который обеспечит данным клубнеплодом не только саму республику, но и Россию. Такую цель он обозначил в ходе встречи с председателем Брестского областного исполнительного комитета.

Как передает URA.ru, по словам Лукашенко, тема возможной нехватки картофеля актуализировалась после совещания 26 мая президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов, где прозвучала шутка на эту тему. Однако, как подчеркнул белорусский лидер, для республики речь идёт о важной экономической задаче.