Лукашенко проводит совещание с силовиками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с силовиками, сообщает госагентство БелТА.
«Кстати, президент без галстука», - отмечает в свою очередь телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее днем ОМОН задержал участниц несанкционированного «Женского марша» в центре Минска. В акции участвовали несколько сотен женщин. После того, как автозак заполнился задержанными, женщины окружили его и не давали уехать. Тем не менее, толпу удалось разогнать.
Как передает агентство ТАСС, в отделение отвезли порядка 30 женщин.
Ранее глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН назвал катастрофической ошибкой Лукашенко протест женщин.
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