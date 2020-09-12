Лукашенко проводит совещание с силовиками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с силовиками, сообщает госагентство БелТА.

«Кстати, президент без галстука», - отмечает в свою очередь телеграм-канал «Пул Первого».

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Ранее днем ОМОН задержал участниц несанкционированного «Женского марша» в центре Минска. В акции участвовали несколько сотен женщин. После того, как автозак заполнился задержанными, женщины окружили его и не давали уехать. Тем не менее, толпу удалось разогнать.

Как передает агентство ТАСС, в отделение отвезли порядка 30 женщин.

Ранее глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН назвал катастрофической ошибкой Лукашенко протест женщин.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко
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