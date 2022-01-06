Миротворческие силы ОДКБ направили в Казахстан
Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлены в Казахстан, сообщили в секретариате ОДКБ.
«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности», — приводит сообщение ТАСС.
От России в состав миротворческих сил вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. Российскую часть миротворцев перебрасывают на территорию Казахстана самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ.
Основными задачами миротворческого контингента станет охрана государственных, военных объектов и содействие силам правопорядка республики, пишет RT.
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