Миротворческие силы ОДКБ направили в Казахстан

Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлены в Казахстан, сообщили в секретариате ОДКБ.

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«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности», — приводит сообщение ТАСС.

От России в состав миротворческих сил вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. Российскую часть миротворцев перебрасывают на территорию Казахстана самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Основными задачами миротворческого контингента станет охрана государственных, военных объектов и содействие силам правопорядка республики, пишет RT.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:КазахстанМиротворцыОДКБ
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