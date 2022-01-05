Путин, Лукашенко и Токаев обсудили ситуацию в Казахстане

Президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провели телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по ситуации в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Токаев объявил о вступлении в должность председателя Совета безопасности Казахстана

В сообщении уточняется, что белорусский лидер провел переговоры сначала с президентом России. После Лукашенко и Путин обсудили ситуацию с протестами в Казахстане с президентом Токаевым.

Уточняется, что лидеры стран ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) находятся в постоянном контакте.

Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения стоимости на сжиженный газ.

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ФОТО: РИА Новости
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