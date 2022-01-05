Путин, Лукашенко и Токаев обсудили ситуацию в Казахстане
Президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провели телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по ситуации в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
В сообщении уточняется, что белорусский лидер провел переговоры сначала с президентом России. После Лукашенко и Путин обсудили ситуацию с протестами в Казахстане с президентом Токаевым.
Уточняется, что лидеры стран ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) находятся в постоянном контакте.
Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения стоимости на сжиженный газ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 772 / сут.
Умерли
313 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+25 581 / сут.
- Путин, Лукашенко и Токаев обсудили ситуацию в Казахстане
- Казахстан перестал поставлять уголь на Украину
- Врач рассказал, что в организме человека «омикрон» поражает больше всего
- Специальный российский лайнер не смог приземлиться в Казахстане
- Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты
- СМИ: в сторону Казахстана вылетел самолёт специального лётного отряда «Россия»
- В МИД РФ выразили надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане
- Протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву в Талдыкоргане
- Кадыров призвал народ Казахстана не идти на поводу у провокаторов
- Протестующие разграбили оружейный магазин в Алма-Ате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru