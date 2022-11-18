Лукашенко призвал отечественный бизнес занять место «Макдоналдса»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отечественный бизнес занять место ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Об этом он заявил на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса.
«Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: «Ах, „Макдоналдс“ уходит“. Я думаю: «Слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место „Макдоналдса“, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы“», — сказал Лукашенко в своем выступлении.
По мнению белорусского лидера, местные специалисты сами должны делать то, что когда-то делал «Макдоналдс».
«У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю», — отметил Лукашенко.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» начинает работу в Белоруссии под брендом «Вкусно — и точка» с 22 ноября.
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