Лукашенко призвал отечественный бизнес занять место «Макдоналдса»

По мнению белорусского лидера, местные специалисты сами должны делать то, что когда-то делал «Макдоналдс».

«У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю», — отметил Лукашенко.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» начинает работу в Белоруссии под брендом «Вкусно — и точка» с 22 ноября.

