Рестораны «Вкусно — и точка» откроются в Белоруссии 22 ноября

В сообщении говорится, что планируется осуществить единовременный переход на новый бренд без приостановки деятельности заведений.

«Двадцать первое ноября – последний день работы наших ресторанов под брендом «МакДональдс». Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом - «Вкусно – и точка», - уточнили в компании.

Ранее стало известно о намерении владельца сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Александра Говора приобрести 100% российских активов логистического партнёра «МакДональдс» — компании Havi Logistics, сообщает RT.

