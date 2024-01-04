Лукашенко призвал нового министра экономики не врать

По его словам, предоставление неточной информации приводит к неправильным управленческим решениям.

«В основе вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания... ни в коем случае не врать», - указал белорусский лидер.

Он добавил, что «рано или поздно» заметит ложь и у него «достаточно для этого рычагов».

Ранее Лукашенко подписал поправки в закон о президенте, которые гарантируют неприкосновенность, пожизненную охрану и право на государственную недвижимость ушедшему в отставку президенту и членам его семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

