Лукашенко призвал нового министра экономики не врать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал нового министра экономики республики Юрия Чеботаря озвучивать правдивую информацию о состоянии экономики страны, сообщает РИА Новости.
По его словам, предоставление неточной информации приводит к неправильным управленческим решениям.
«В основе вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания... ни в коем случае не врать», - указал белорусский лидер.
Он добавил, что «рано или поздно» заметит ложь и у него «достаточно для этого рычагов».
Ранее Лукашенко подписал поправки в закон о президенте, которые гарантируют неприкосновенность, пожизненную охрану и право на государственную недвижимость ушедшему в отставку президенту и членам его семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru