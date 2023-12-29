Лукашенко поручил поделиться яйцами с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил поставить яйца в Россию. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер посетил магазин птицефабрики в Минске. Он поинтересовался, имеется ли у предприятия достаточно курицы и яиц. Ему ответили утвердительно.
«Надо Путину перекинуть», - сказал Лукашенко.
Представительница птицефабрики заявила, что предприятие поставляет яйца в Россию, но «им все мало».
В интервью РИА Новости вице-премьер России Виктория Абрамченко пообещала, что дефицита яиц в РФ не будет. По ее словам, цены стабилизируются после Нового года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru