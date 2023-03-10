Лукашенко призвал 250 офицеров запаса на военную службу

Президент Украины Александр Лукашенко подписал указ о призыве 250 офицеров запаса на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

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В документе говорится о планах призвать в нынешнем году в вооруженные силы до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек.

Ранее Лукашенко заявил, что 5 марта республика испытала собственную ракету для зенитно-ракетного комплекса «Бук-МБ2», передает НСН. Обращаясь к военным он рассказал, что ракета «полетела, куда надо, и сделала всё, что надо».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ВоеннослужащиеАлександр Лукашенко
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