Лукашенко призвал 250 офицеров запаса на военную службу

В документе говорится о планах призвать в нынешнем году в вооруженные силы до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек.

Ранее Лукашенко заявил, что 5 марта республика испытала собственную ракету для зенитно-ракетного комплекса «Бук-МБ2», передает НСН. Обращаясь к военным он рассказал, что ракета «полетела, куда надо, и сделала всё, что надо».

