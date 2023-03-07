Лукашенко заявил об успешном испытании белорусской ракеты для ЗРК «Бук»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 5 марта республика испытала собственную ракету для зенитно-ракетного комплекса «Бук-МБ2», сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Обращаясь к военным он рассказал, что ракета «полетела, куда надо, и сделала всё, что надо».
«У вас появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов», - подчеркнул Лукашенко.
Успешные испытания созданной в Белоруссии ракеты к ЗРК «Бук-МБ2» также подтвердили в Государственном военно-промышленном комитете республики.
Ранее начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба полковник Руслан Чехов заявил, что белорусской армии есть «достаточный запас» ракет к комплексу «Искандер» для выполнения любой задачи, сообщает RT.
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