Лукашенко заявил об успешном испытании белорусской ракеты для ЗРК «Бук»

Обращаясь к военным он рассказал, что ракета «полетела, куда надо, и сделала всё, что надо».



«У вас появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов», - подчеркнул Лукашенко.



Успешные испытания созданной в Белоруссии ракеты к ЗРК «Бук-МБ2» также подтвердили в Государственном военно-промышленном комитете республики.

Ранее начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба полковник Руслан Чехов заявил, что белорусской армии есть «достаточный запас» ракет к комплексу «Искандер» для выполнения любой задачи, сообщает RT.