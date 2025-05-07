Лукашенко амнистировал почти восемь тысяч осужденных в связи с Днем Победы
В Белоруссии в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне амнистировали почти восемь тысяч осуждённых. Соответствующий закон подписал президент республики Александр Лукашенко.
В пресс-службе белорусского лидера отметили, что в число амнистрированных попали в том числе несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины с несовершеннолетними детьми, инвалиды, пострадавшие в связи катастрофой на ЧАЭС, получившие ранения или заболевания в период военной службы.
«Осужденным к ограничению или лишению свободы, не подпадающим под амнистию в полном объёме, а также тем, кто осуждён за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, срок наказания будет сокращен на один год», - говорится в сообщении.
Кроме того, полностью освобождены от уголовной ответственности лица с определенными заболеваниями. Ранее не судимым гражданам, которые достигли возраста 70 лет и получившие сроки до шести лет включительно, наказание заменят более мягким.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность в России амнистии, приуроченной к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не обсуждается, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru