Лукашенко амнистировал почти восемь тысяч осужденных в связи с Днем Победы

В пресс-службе белорусского лидера отметили, что в число амнистрированных попали в том числе несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины с несовершеннолетними детьми, инвалиды, пострадавшие в связи катастрофой на ЧАЭС, получившие ранения или заболевания в период военной службы.

«Осужденным к ограничению или лишению свободы, не подпадающим под амнистию в полном объёме, а также тем, кто осуждён за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, срок наказания будет сокращен на один год», - говорится в сообщении.

Кроме того, полностью освобождены от уголовной ответственности лица с определенными заболеваниями. Ранее не судимым гражданам, которые достигли возраста 70 лет и получившие сроки до шести лет включительно, наказание заменят более мягким.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность в России амнистии, приуроченной к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не обсуждается, сообщает RT.