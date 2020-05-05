Лукашенко пригласил глав государств на парад 9 мая в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств на Парад Победы 9 мая в Минск. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на агентство БЕЛТА. Источник подчеркивает, что белорусский президент призвал приехать на торжества «хотя бы глав государств бывшего Союза».

Напомним, 3 мая Александр Лукашенко заявил, что Парад Победы 9 Мая в Минске обязательно состоится. Президент подчеркнул, что отмену мероприятия, которое является глубоко идеологическим для страны, через пару дней люди назовут трусостью. Лукашенко добавил, что долго думал над подобным решением.

«Парадная» история. В Белоруссии готовятся к 9 мая

Между тем, представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев выразил обеспокоенность из-за решения властей страны провести парад 9 мая в условиях пандемии коронавируса. А ранее организация рекомендовала белорусскому лидеру ввести в стране карантин и комендантский час.

В свою очередь, белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН заявил об отсутствии предпосылок для отмены торжеств в Белоруссии на 9 мая. Он напомнил, что на Пасху и Радоницу православные граждане отмечали в храмах, были открыты кладбища для посещения могил усопших.

По последним данным, в Белоруссии подтверждено 17 489 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали 103 человека, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Парад ПобедыКоронавирусБелоруссияАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры