Лукашенко пригласил глав государств на парад 9 мая в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств на Парад Победы 9 мая в Минск. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на агентство БЕЛТА. Источник подчеркивает, что белорусский президент призвал приехать на торжества «хотя бы глав государств бывшего Союза».

Напомним, 3 мая Александр Лукашенко заявил, что Парад Победы 9 Мая в Минске обязательно состоится. Президент подчеркнул, что отмену мероприятия, которое является глубоко идеологическим для страны, через пару дней люди назовут трусостью. Лукашенко добавил, что долго думал над подобным решением.