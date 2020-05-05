Лукашенко пригласил глав государств на парад 9 мая в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств на Парад Победы 9 мая в Минск. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на агентство БЕЛТА. Источник подчеркивает, что белорусский президент призвал приехать на торжества «хотя бы глав государств бывшего Союза».
Напомним, 3 мая Александр Лукашенко заявил, что Парад Победы 9 Мая в Минске обязательно состоится. Президент подчеркнул, что отмену мероприятия, которое является глубоко идеологическим для страны, через пару дней люди назовут трусостью. Лукашенко добавил, что долго думал над подобным решением.
Между тем, представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев выразил обеспокоенность из-за решения властей страны провести парад 9 мая в условиях пандемии коронавируса. А ранее организация рекомендовала белорусскому лидеру ввести в стране карантин и комендантский час.
В свою очередь, белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН заявил об отсутствии предпосылок для отмены торжеств в Белоруссии на 9 мая. Он напомнил, что на Пасху и Радоницу православные граждане отмечали в храмах, были открыты кладбища для посещения могил усопших.
По последним данным, в Белоруссии подтверждено 17 489 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали 103 человека, отмечает Ura.ru.
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