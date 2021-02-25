Лукашенко предрек Белоруссии тяжелый год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что этот год будет непростым, так как внешние силы по-прежнему хотят расшатать обстановку в стране, передает РИА Новости слова Лукашенко на встрече секретарем Совбеза страны Александром Вольфовичем.

Президент отметил, что иностранные центры, которые пытаются расшатать страну, ему известны и призвал противостоять их активности в стране.

Лукашенко отметил, что нужно учесть весь опыт такого рода организации волнений, которые проходили как в Белоруссии, так и в России, Киргизии, Армении и на Украине.

Массовые протесты начались в Белоруссии в августе после президентских выборов и длились несколько месяцев. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент республики Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе Тихановской. Противники Лукашенко вышли на митинги, требуя его отставки.

