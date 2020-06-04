Лукашенко потребовал от нового правительства снизить зависимость от России

Президент также привел навсегда решить зависимость от рынка одной страны.

«Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки», - сказал белорусский лидер.

Накануне Александр Лукашенко распустил правительство, сегодня он назначил новый состав и нового премьер-министра. Политолог Александр Зимовский заявил НСН, что в смене правительства нет ничего революционного, она нужна президенту, чтобы показать свою политическую активность. Эксперт также полагает, что Лукашенко действует по схеме, заданной российским президентом.