Лукашенко потребовал от нового правительства снизить зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал снизить зависимость от России и диверсифицировать рынки сбыта.
По словам белорусского лидера, рост экономики возможен благодаря экспорту и внешнему спросу, передает Sputnik Беларусь.
«Нет экспорта — нет валюты», - сказал Лукашенко.
Президент также привел навсегда решить зависимость от рынка одной страны.
«Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки», - сказал белорусский лидер.
Накануне Александр Лукашенко распустил правительство, сегодня он назначил новый состав и нового премьер-министра. Политолог Александр Зимовский заявил НСН, что в смене правительства нет ничего революционного, она нужна президенту, чтобы показать свою политическую активность. Эксперт также полагает, что Лукашенко действует по схеме, заданной российским президентом.
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