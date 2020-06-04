Лукашенко потребовал от нового правительства снизить зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал снизить зависимость от России и диверсифицировать рынки сбыта.

По словам белорусского лидера, рост экономики возможен благодаря экспорту и внешнему спросу, передает Sputnik Беларусь.

«Нет экспорта — нет валюты», - сказал Лукашенко.

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Президент также привел навсегда решить зависимость от рынка одной страны.

«Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки», - сказал белорусский лидер.

Накануне Александр Лукашенко распустил правительство, сегодня он назначил новый состав и нового премьер-министра. Политолог Александр Зимовский заявил НСН, что в смене правительства нет ничего революционного, она нужна президенту, чтобы показать свою политическую активность. Эксперт также полагает, что Лукашенко действует по схеме, заданной российским президентом.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПравительствоАлександр Лукашенко
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