Лукашенко отказался посылать белорусов воевать за Россию в Сирии

«Некоторые думают: вот сейчас с неба все свалится. Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию», - сказал он в ходе совещания по новому составу правительства.



Отметим, что Лукашенко, с большой долей вероятности, в данном случае намекает на Россию. Москва с 2015 года ведет военную кампанию в Сирии, а западные СМИ неоднократно сообщали, что в Ливии присутствуют российские бойцы частных военных компаний (ЧВК).



Кроме того, в ходе совещания Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России. По его словам, Минск больше не может зависеть от Москвы на «50-55» процентов, как сейчас, передает Ura.ru

