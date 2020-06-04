Лукашенко отказался посылать белорусов воевать за Россию в Сирии
Президент Белорусиси Александр Лукашенко заявил о намерении сделать все возможное для сохранения независимости и суверенитета республики. При этом он намекнул, что в ином случае белорусами придется воевать в Ливии и Сирии.
Лукашенко заявил, что белорусы создали страну, в которой могут жить дети, но сегодня тот момент, когда ее нужно защитить. По его словам, «нас на части разрывают».
«Некоторые думают: вот сейчас с неба все свалится. Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию», - сказал он в ходе совещания по новому составу правительства.
Отметим, что Лукашенко, с большой долей вероятности, в данном случае намекает на Россию. Москва с 2015 года ведет военную кампанию в Сирии, а западные СМИ неоднократно сообщали, что в Ливии присутствуют российские бойцы частных военных компаний (ЧВК).
Кроме того, в ходе совещания Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России. По его словам, Минск больше не может зависеть от Москвы на «50-55» процентов, как сейчас, передает Ura.ru
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