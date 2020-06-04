Копируя Путина: Лукашенко отправил кабмин в отставку

Как правило, уверен эксперт, белорусский президент отправляет правительство в отставку, чтобы показать, что он держит руку на пульсе. При всем том, что экономические проблемы в стране есть, но эффективно решать их Александр Лукашенко не спешит.

«В Белоруссии крайне редко обвиняют кого-то из членов правительства, что они не справились со своей задачей. Это ведь значит признавать свои собственные ошибки, а это, как правило, не случается. Всегда делается заявление, что это было очень хорошее правительство, а следующее – будет еще лучше. Особо подчеркивается, что никакого чрезвычайного обстоятельства к отставке не было», - резюмировал Александр Зимовский.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа 2020 года. Еще в конце мая Александр Лукашенко объявил о планах сформировать новый состав кабинета министров. Причем сделать он хочет после регистрации его в качестве кандидата в президенты, чтобы повысить доверие избирателей.

