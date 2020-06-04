Копируя Путина: Лукашенко отправил кабмин в отставку
Политолог Александр Зимовский заявил НСН, что в смене правительства нет ничего революционного, она нужна президенту, чтобы показать свою политическую активность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 июня отправил в отставку правительство. На совещании с участием председателя Совета республики Натальи Кочановой, председателя палаты представителей Владимира Андрейченко, главы администрации президента Игоря Сергеенко и госсекретаря Совбеза Андрея Равкова глава государства обсудил предложения по новому составу правительства.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский заявил НСН, что ничего экстраординарного не произошло, а Лукашенко действует по схеме, заданной российским президентом.
«Кризис в Белоруссии – давно и хорошо устоявшееся понятие. Отставка правительства это не реакция, это – продолжение кризиса. В преддверии выборов и так ожидалась отставка, она должна была состояться, согласно Конституции. Что же касается политтехнологической схемы, то очень похоже на поведение Владимира Путина, который также перед выборами произвел отставку правительства. Лукашенко опыт этот копирует. Говорить об экономических причинах отставки не приходится. Правительство у нас выполняет декоративную функцию, исполняя требования, спущенные вниз администрацией президента», - заявил он.
«Отставка правительства это не реакция, это – продолжение кризиса»
Как правило, уверен эксперт, белорусский президент отправляет правительство в отставку, чтобы показать, что он держит руку на пульсе. При всем том, что экономические проблемы в стране есть, но эффективно решать их Александр Лукашенко не спешит.
«В Белоруссии крайне редко обвиняют кого-то из членов правительства, что они не справились со своей задачей. Это ведь значит признавать свои собственные ошибки, а это, как правило, не случается. Всегда делается заявление, что это было очень хорошее правительство, а следующее – будет еще лучше. Особо подчеркивается, что никакого чрезвычайного обстоятельства к отставке не было», - резюмировал Александр Зимовский.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа 2020 года. Еще в конце мая Александр Лукашенко объявил о планах сформировать новый состав кабинета министров. Причем сделать он хочет после регистрации его в качестве кандидата в президенты, чтобы повысить доверие избирателей.
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