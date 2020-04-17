Лукашенко посетовал на «озабоченных братьев» на востоке

«Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Не тем путем пошли, видите ли», - заявил Лукашенко.



Президент добавил, что для того, чтобы идти путем Белоруссии, нужно иметь соответствующую систему здравоохранения. А она, по словам Лукашенко, в других бывших республиках СССР была уничтожена.



Ранее Всемирная организация здравоохранения включила Россию и Белоруссию в список стран, где темпы распространения коронавируса вызывают обеспокоенность, передает ОТР.

