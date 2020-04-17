Лукашенко посетовал на «озабоченных братьев» на востоке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на зарубежных критиков, которые указывают на недостатки в борьбе с коронавирусом в республике. По словам главы государства, они попросту понятия не имеют, как именно борются с COVID-19 в Белоруссии.
«Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Не тем путем пошли, видите ли», - заявил Лукашенко.
Президент добавил, что для того, чтобы идти путем Белоруссии, нужно иметь соответствующую систему здравоохранения. А она, по словам Лукашенко, в других бывших республиках СССР была уничтожена.
Ранее Всемирная организация здравоохранения включила Россию и Белоруссию в список стран, где темпы распространения коронавируса вызывают обеспокоенность, передает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru