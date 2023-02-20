Лукашенко поручил создать народные ополчения при сельсоветах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился сформировать группы народного ополчения при каждом сельском совете. Эту тему он поднял на заседании Совета безопасности республики.
Как пояснил белорусский лидер, такие группы могут быть не более 50 человек, но у них должно быть готовое стрелковое вооружение и гранатомёты на складе. По словам Лукашенко, народные ополченцы также должны пройти обязательное обучение, чтобы встать, при необходимости, на защиту своих домов.
По задумке президента Белоруссии, такие ополченцы могут стать резервом для территориальной обороны. В случае же боевых действий они могут развернуть «партизанское движение», цитирует агентство «БелТА» Лукашенко.
Ранее белорусский политолог Александр Шпаковский заявил НСН, что республике необходимо быть готовой к тому, что она станет ареной для боевых действий между Россией и НАТО в случае такого военного конфликта.
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