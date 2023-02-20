Лукашенко поручил создать народные ополчения при сельсоветах

По задумке президента Белоруссии, такие ополченцы могут стать резервом для территориальной обороны. В случае же боевых действий они могут развернуть «партизанское движение», цитирует агентство «БелТА» Лукашенко.

Ранее белорусский политолог Александр Шпаковский заявил НСН, что республике необходимо быть готовой к тому, что она станет ареной для боевых действий между Россией и НАТО в случае такого военного конфликта.

