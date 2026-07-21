Лукашенко приказал отправлять плохих работников на охрану границы с Украиной

Белорусский лидер отметил, что речь идёт о силах специальных операций, которые «рассредоточены по украинской границе».

По его словам, это также касается чиновников всех уровней, которые не выполнят поручения.

«Это мой приказ... Любое неисполнение - в армию... Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать», - подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать, а лишь обеспечивает свою безопасность.

Ранее Лукашенко заявил, что для поддержания боеготовности будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей белорусской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».