Лукашенко приказал отправлять плохих работников на охрану границы с Украиной
Плохих работников, не соблюдающих трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании, следует отправлять в армию. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что речь идёт о силах специальных операций, которые «рассредоточены по украинской границе».
По его словам, это также касается чиновников всех уровней, которые не выполнят поручения.
«Это мой приказ... Любое неисполнение - в армию... Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать», - подчеркнул Лукашенко.
Он также добавил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать, а лишь обеспечивает свою безопасность.
Ранее Лукашенко заявил, что для поддержания боеготовности будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей белорусской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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