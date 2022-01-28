Лукашенко пообещал вернуть Украину в «лоно славянства»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украину необходимо вернуть в «лоно славянства».

В пятницу во время обращения к народу и парламенту белорусский лидер сказал, что Запад хочет «утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство». Однако, по его словам, славянским народам необходимо сохранить братство, которое гораздо выше «надуманных обид и местечковых политических амбиций». Лукашенко отметил, что это основа общей безопасности и выживания.

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«И как бы кому-то ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства», - заявил президент Белоруссии.

Ранее сегодня в ходе обращения к народу и парламенту Лукашенко допустил возможность войны в случае прямой агрессии против Белоруссии и России.


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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:УкраинаАлександр Лукашенко
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