Лукашенко пообещал развивать в Белоруссии «хороший национализм»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен развивать в стране «хороший национализм» за счет собственных традиций, отличающих белорусов, в том числе, от русских, передает РИА Новости.
Лукашенко в пятницу посетил в Минске Национальный академический театр имени Янки Купалы, где пообщался с артистами.
«Надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Беларуси. При всей любви к россиянам я - президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже», - сказал президент.
В качестве традиций Белоруссии как суверенного государства Лукашенко упомянул ежегодное обращение президента с посланием к парламенту и народу, а также проводимое раз в пять лет Всебелорусское народное собрание.
При этом глава государства отметил, что знание белорусами двух языков – своего и русского – это богатство, от которого не стоит отказываться.
Ранее замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ, политолог Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что в Белоруссии нации нет как таковой, ее нужно создавать. А для создания нации нужны какие-то маркеры, которые будут отличать ее от других наций, народов, прежде всего, от русского, с которым белорусы являются частью одного целого. По словам эксперта, белорусский язык создавался искусственно, он внедрялся искусственно довольно жестко в рамках процессов коренизации. Естественно, для большинства населения он остается чуждым.
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