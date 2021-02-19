Лукашенко пообещал развивать в Белоруссии «хороший национализм»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен развивать в стране «хороший национализм» за счет собственных традиций, отличающих белорусов, в том числе, от русских, передает РИА Новости.

Лукашенко в пятницу посетил в Минске Национальный академический театр имени Янки Купалы, где пообщался с артистами.

«Надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Беларуси. При всей любви к россиянам я - президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже», - сказал президент.