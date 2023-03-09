Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену

Белорусский медиаконсультант Александр Зимовский в беседе с НСН предположил, что связанные с госизменниками люди в Белоруссии также будут подвергаться законодательно оформленному давлению. Зимовский также отметил, что новый законопроект о смертной казни за госизмену мог быть «вдохновлен» событиями 2020 года. Тогда после президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты.

