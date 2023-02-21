«Отголоски 2020 года»: В Белоруссии вводят смертную казнь за госизмену
Связанные с госизменниками люди в Белоруссии будут подвергаться законодательно оформленному давлению, предположил в эфире НСН белорусский журналист Александр Зимовский.
Белорусский медиаконсультант Александр Зимовский в беседе с НСН предположил, что связанные с госизменниками люди в Беларуси будут подвергаться законодательно оформленному давлению.
Сегодня белорусские депутаты приняли во втором чтении законопроект о возможности смертной казни за госизмену для чиновников. Теперь его должен одобрить совет республики, после чего проект закона пойдет на подпись президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
«Всегда остаются какие-то корни - семья, родители, родственники. Они ж не могут убегать всем кустом, всем обширным кланом покинуть Белоруссию. Возможно, люди, связанные с государственными изменниками, будут подвергаться какому-то законодательно оформленному давлению. Это гипотетически», - отметил журналист.
Зимовский отметил, что новый законопроект может быть «вдохновлен» событиями 2020 года. Тогда после президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты.
«Возможно, это отголоски 2020 года, когда небольшая часть госслужащих перешла на сторону восставших, бунтующих. Уровнем предательства тогда отличился белорусский МИД. Всем стоит помнить две вещи. Во-первых, возмездие неотвратимо. Во-вторых, как сильно возрастает ответственность человека, занимающего пост на госслужбе», - сказал Зимовский.
Журналист призвал не бежать из страны оппозиционно-настроенных граждан.
«Белоруссия призывает наоборот вернуться обратно своих оппозиционно-настроенных граждан, которые когда-то уехали. Если кто-то не желает иметь дело с белорусскими государственными властями, он просто минимизирует свои контакты, занимается своим делом, особо не выпячивая свои политические пристрастия», - отметил собеседник НСН.
Он усомнился в целесообразности слежки за сбежавшими госизменниками по всему миру.
«Я могу сказать как бывший чиновник, ценность белорусского чиновничества преувеличена. Конечно, если человек ушел "на Запад" и является каким-то секретоносителем или унес с собой материалы, которые могут навредить Белоруссии или какой-то компромат с собой утащил, то, конечно, как и в любой другой стране за таким человеком будет объявлена охота. Гласно или нет - другой вопрос. Попытки нейтрализовать подобные шаги будут со стороны государства. Это неизбежно. Так поступают любые государства - и Англия, и США, и кто угодно», - заключил Зимовский.
Ранее суд в Минске приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии усиленного режима за разжигание социальной вражды и призывы к действиям против национальной безопасности. По версии следствия, Дудников вел Telegram-канал «Отряды гражданской самообороны Беларуси», он озвучивал ролики для оппозиции.
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