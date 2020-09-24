Лукашенко ответил на обвинения в тайной инаугурации
Белоруссия не должна предупреждать западные страны о церемонии инаугурации главы государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так», - цитирует его Sputnik Беларусь.
Лукашенко напомнил, что на церемонии присутствовали около двух тысяч человек вместе с военными. По его словам, «в тайне это сохранить невозможно».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не знал о проведении инаугурации Лукашенко 23 сентября. Он также затруднился ответить, поздравит ли Владимир Путин своего коллегу со вступлением в должность.
Двенадцать стран отказались признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Среди них США, Германия, Украина, Дания, Канада. Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Чехия и Эстония.
Ранее независимый политолог и экономист Андрей Суздальцев рассказал в эфире НСН, как повлияет непризнание Лукашенко странами Запада на транзит товаров и экспорт сырья.
«Это все элементы политической игры и лицемерия. На самом деле ни одни выборы, которые выигрывал Лукашенко, не признавались. И это никак не сказывалось на покупку белорусского бензина и белорусского калия, потому что они самые дешевые в Европе. Контракты есть, поставки будут продолжаться», - отметил он.
Напомним, инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября, однако о ней не было известно заранее. Церемония была проведена в столичном Дворце Независимости. После этого в Минске началась акция протеста. По последним данным, в городе задержали более ста человек.
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