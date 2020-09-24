Лукашенко ответил на обвинения в тайной инаугурации

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не знал о проведении инаугурации Лукашенко 23 сентября. Он также затруднился ответить, поздравит ли Владимир Путин своего коллегу со вступлением в должность.

Двенадцать стран отказались признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Среди них США, Германия, Украина, Дания, Канада. Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Чехия и Эстония.

Ранее независимый политолог и экономист Андрей Суздальцев рассказал в эфире НСН, как повлияет непризнание Лукашенко странами Запада на транзит товаров и экспорт сырья.

«Это все элементы политической игры и лицемерия. На самом деле ни одни выборы, которые выигрывал Лукашенко, не признавались. И это никак не сказывалось на покупку белорусского бензина и белорусского калия, потому что они самые дешевые в Европе. Контракты есть, поставки будут продолжаться», - отметил он.

Напомним, инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября, однако о ней не было известно заранее. Церемония была проведена в столичном Дворце Независимости. После этого в Минске началась акция протеста. По последним данным, в городе задержали более ста человек.

