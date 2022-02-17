Лукашенко назвал повод для размещения в Белоруссии «сверхъядерного» оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие на территории республики "100 лет не нужно", передаёт БелТА.

Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством

По его словам, так будет до тех пор, пока Белоруссии никто не будет угрожать, в противном случае ядерное оружие появится.

«Если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и ещё сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о международных отношениях, в котором, помимо прочего, говорится, что ядерным державам следует отказаться от менталитета «холодной войны» и снижать роль ядерного оружия в политике.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияЯдерное ОружиеАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры