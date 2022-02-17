Лукашенко назвал повод для размещения в Белоруссии «сверхъядерного» оружия

По его словам, так будет до тех пор, пока Белоруссии никто не будет угрожать, в противном случае ядерное оружие появится.

«Если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и ещё сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о международных отношениях, в котором, помимо прочего, говорится, что ядерным державам следует отказаться от менталитета «холодной войны» и снижать роль ядерного оружия в политике.