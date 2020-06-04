Лукашенко назвал имя нового премьер-министра Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко. Ранее он занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко погрозил белорусским «майданутым»: Переворота не будет

В среду Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства, сообщает RT.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня заявил, что не допустит майдана в стране в преддверии президентских выборов. Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский объяснил НСН заявления президента республики на встрече с главой КГБ.




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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Премьер-министрАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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