Лукашенко погрозил белорусским «майданутым»: Переворота не будет

Лукашенко заявил, что госбезопасность является «основной основ», а главе государства и КГБ отведена главная роль по защите независимости. В то же время некоторые, по словам президента, «ветродуи» пытаются устроить в Белоруссии «майданчик».



«Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Белоруссии не будет», - отрезал Лукашенко.



В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил в ходе встречи, что перед выборами ситуация в республике серьезно накалилась, отмечает Газета.ру



Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа, Лукашенко, возглавляющий республику с 1994 года, заявил о намерении принять в них участие.

