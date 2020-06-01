Лукашенко погрозил белорусским «майданутым»: Переворота не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерием Вакульчиком заявил, что госпереворота по типу украинских майданов в республике не будет.

Политолог: Лукашенко берёт деньги, которые придётся отдавать его потомкам

Лукашенко заявил, что госбезопасность является «основной основ», а главе государства и КГБ отведена главная роль по защите независимости. В то же время некоторые, по словам президента, «ветродуи» пытаются устроить в Белоруссии «майданчик».

«Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Белоруссии не будет», - отрезал Лукашенко.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил в ходе встречи, что перед выборами ситуация в республике серьезно накалилась, отмечает Газета.ру

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа, Лукашенко, возглавляющий республику с 1994 года, заявил о намерении принять в них участие.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МайданВыборыЛукашенкоБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры