Россиянам назвали абсолютные противопоказания для крещенских купаний
Людям с диабетом, а также перенесшим инсульт, категорически нельзя купаться в проруби. Об этом NEWS.ru заявила врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Юлия Морозова.
Также она указала, что крещенские купания противопоказаны гражданам с эпилепсией, невритами и радикулитами в стадии обострения, глаукомой и недавними черепно-мозговыми травмами. Это связано с тем, что холодная вода может спровоцировать приступ или усилить воспаление нервов.
«Пациентам с гипертонией, ОРВИ, бронхитом, отитом, циститом, пиелонефритом, диабетом, атеросклерозом, гипер- или гипотонией, гайморитом также атегорически нельзя купаться в проруби», - заключила эксперт.
Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что купания в ледяной воде могут стать фатальными для организма.
