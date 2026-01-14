Россиянам назвали абсолютные противопоказания для крещенских купаний

Людям с диабетом, а также перенесшим инсульт, категорически нельзя купаться в проруби. Об этом NEWS.ru заявила врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Юлия Морозова.

Россиян предупредили об «ультраполярном вторжении» после Крещения

Также она указала, что крещенские купания противопоказаны гражданам с эпилепсией, невритами и радикулитами в стадии обострения, глаукомой и недавними черепно-мозговыми травмами. Это связано с тем, что холодная вода может спровоцировать приступ или усилить воспаление нервов.

«Пациентам с гипертонией, ОРВИ, бронхитом, отитом, циститом, пиелонефритом, диабетом, атеросклерозом, гипер- или гипотонией, гайморитом также атегорически нельзя купаться в проруби», - заключила эксперт.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что купания в ледяной воде могут стать фатальными для организма.

