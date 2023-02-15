Столтенберг призвал Белоруссию отказаться от поддержки России

Роль Белоруссии в конфликте глава Североатлантического альянса обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой. Политики провели переговоры в Брюсселе.

По словам Столтенберга, Белоруссия продолжает принимать российские силы. Также генсек обратил внимание на продолжение военно-политической интеграции Москвы и Минска.

Столтенберг назвал Белоруссию «соучастником» России в конфликте на Украине. Он призвал Минск перестать поддерживать Москву.

Российская сторона не просит от Белоруссии присоединиться к конфликту, говорил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что Запад продолжает винить Минск «во всех смертных грехах».

НАТО по-прежнему сосредоточено на оказании военной помощи Украине, заявил ранее Столтенберг. По его словам, Брюссель помогает Киеву перейти на стандарты альянса, пишет НСН.

