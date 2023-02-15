Столтенберг призвал Белоруссию отказаться от поддержки России
Белоруссии следует отказаться от поддержки России в конфликте на Украине, передают СМИ заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Роль Белоруссии в конфликте глава Североатлантического альянса обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой. Политики провели переговоры в Брюсселе.
По словам Столтенберга, Белоруссия продолжает принимать российские силы. Также генсек обратил внимание на продолжение военно-политической интеграции Москвы и Минска.
Столтенберг назвал Белоруссию «соучастником» России в конфликте на Украине. Он призвал Минск перестать поддерживать Москву.
Российская сторона не просит от Белоруссии присоединиться к конфликту, говорил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что Запад продолжает винить Минск «во всех смертных грехах».
НАТО по-прежнему сосредоточено на оказании военной помощи Украине, заявил ранее Столтенберг. По его словам, Брюссель помогает Киеву перейти на стандарты альянса, пишет НСН.
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