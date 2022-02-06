Лукашенко: Был жесткий разговор с Путиным

Это произошло после задержания 33 россиян в республике по подозрению в организации массовых беспорядков. По словам Лукашено, уже через неделю выяснилось, «откуда ноги растут», заявил он в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным я [поговорил], такой жесткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там крот какой-то был. Мы начали расследовать, я с Путным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут", - сказал президент Белоруссии.

Он отметил, что все выяснилось через несколько дней-неделю.

В июле 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Операцию по задержанию перенесли по указанию Зеленского.

