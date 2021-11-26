Главу офиса Зеленского вызовут на допрос в ГБР

«Мы на протяжении нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем это сейчас? Потому что ожидаем определенную информацию от правоохранительных органов», — отметил Сухачев.

И.о. главы ГБР добавил, что «если будет необходимость», на допрос могут вызвать и президента Украины Владимира Зеленского, пишет RT.

В июле 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, напоминает Газета.ру. Как сообщали в ГБР, операцию по задержанию перенесли по указанию Зеленского, кроме того, Ермак передал ее спецслужбам.

