Главу офиса Зеленского вызовут на допрос в ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызовет на допрос главу офиса главы государства Андрея Ермака по делу о задержанных в Минске в 2020 году 33 гражданах России. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев в эфире телеканала «1+1».

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«Мы на протяжении нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем это сейчас? Потому что ожидаем определенную информацию от правоохранительных органов», — отметил Сухачев.

И.о. главы ГБР добавил, что «если будет необходимость», на допрос могут вызвать и президента Украины Владимира Зеленского, пишет RT.

В июле 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, напоминает Газета.ру. Как сообщали в ГБР, операцию по задержанию перенесли по указанию Зеленского, кроме того, Ермак передал ее спецслужбам.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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