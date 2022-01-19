Лукашенко: Будущие главы Белоруссии уже «практически видны»

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что будущие главы республики уже «практически видны», сообщает телеканал «360».

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По его словам, белорусское общество не будет выбирать в президенты случайных людей. «Нынешний президент не вечен, придут новые люди. Кто они будут? Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране — они практически видны», — сказал глава государства.

По словам президента, новому поколению нужно дать возможность «спокойно, без шума и пыли» прийти к управлению на всех уровнях.

При этом Лукашенко указал, что важно не допустить двоевластия.

Страх за собственную судьбу на фоне истории бежавшего из охваченного беспорядками Казахстана экс-президента Нурсултана Назарбаева заставил главу Белоруссии Александра Лукашенко сделать заявление о сохранении суверенитета республики и взаимодействия с союзниками. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко
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