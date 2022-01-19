Лукашенко: Будущие главы Белоруссии уже «практически видны»
Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что будущие главы республики уже «практически видны», сообщает телеканал «360».
По его словам, белорусское общество не будет выбирать в президенты случайных людей. «Нынешний президент не вечен, придут новые люди. Кто они будут? Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране — они практически видны», — сказал глава государства.
По словам президента, новому поколению нужно дать возможность «спокойно, без шума и пыли» прийти к управлению на всех уровнях.
При этом Лукашенко указал, что важно не допустить двоевластия.
Страх за собственную судьбу на фоне истории бежавшего из охваченного беспорядками Казахстана экс-президента Нурсултана Назарбаева заставил главу Белоруссии Александра Лукашенко сделать заявление о сохранении суверенитета республики и взаимодействия с союзниками. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- Лукашенко: Будущие главы Белоруссии уже «практически видны»
- Лайнер Emirates экстренно сел в Петербурге
- ВОЗ: Данных о необходимости бустерной вакцинации от коронавируса для здоровых людей нет
- Курс доллара превысил 77 рублей
- Источник: Волочкова устроила скандал в самолете из-за отказа надевать маску
- Emirates приостановила полеты в США из-за развертывания сетей 5G
- В ВОЗ призвали к бдительности из-за возможности новых вариантов COVID
- В Нью-Йорке при взрыве в доме погиб человек
- ВОЗ: В мире за неделю зафиксировано 18 млн случаев коронавируса
- Кандидат в президенты Франции намерен вывести страну из НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru